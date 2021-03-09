دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الثلاثاء، أن تصعيد جماعة الحوثيين اليمنيين للهجمات على المملكة العربية السعودية هو سياسة بهدف رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في مباحثات لإنهاء الصراع.

وقال حمد بن جاسم، عبر حسابه على تويتر: "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن. وهو أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الاتفاق النووي".

من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن. وهو أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الإتفاق النووي،

وأضاف: "ومن ثم فإن هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع. وعليه يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضراً ومستقبلاً"، على حد تعبيره.