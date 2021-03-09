أمير سعودي يرد على تغريدة لسفارة أمريكا بالرياض تدين فيها هجمات الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة أدانت فيها الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن على السعودية.

ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني, المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة https://t.co/5TdbO5nbcv

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدتها: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وتابعت قائلة في التغريدة التي نشرتها، الاثنين: "تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. ان التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت".

ورد الأمير سطام بتغريدة قال فيها: "ما تقوم به جماعة الحوثي هي أعمال إرهابية فليس من المنطقي بأن تعامل معاملة كأنها حزب يمني، المواقف الغير صريحة وواضحة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية تعطيه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين من أهل اليمن ودول المنطقة".