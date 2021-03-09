الأولى في العالم العربي.. ما هي أهم خصائص محطة براكة للطاقة النووية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الإمارات، الثلاثاء، رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وحسب "وام"، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات - إصدار رخصة تشغيل الوحدة لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتقع محطة براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وتتولى "نواة" مسؤولية تشغيلها.

وفي بيان لها، قالت شركة نواة إن حصولها على الرخصة جاء "بعد عمليات تفتيش ومراجعة شاملة للاستعدادات التشغيلية... ومن ضمنها مراجعة ما قبل التشغيل".

وأشارت الشركة إلى أن "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أجرت 312 عملية تفتيش منذ بداية تطوير محطات براكة حتى اليوم، إلى جانب أكثر من 42 عملية مراجعة وتقييم أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين".

إنجاز تاريخي آخر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي: فخورون بحصول شركة نواة للطاقة، إحدى شركاتنا التابعة والمسؤولة عن تشغيل المحطات وصيانتها في براكة على رخصة تشغيل المحطة الثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. https://t.co/VVDTOqAdR2 https://t.co/WxKv5SNP2d

وفي أغسطس/آب 2020، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح عملية ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة كهرباء الإمارات لبدء إنتاج أول ميغاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

ويشار إلى أن العمليات التشغيلية لمحطة براكة بدأت في نهاية يوليو/تموز من العام 2020.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية عند اكتمالها وتشغيل محطاتها الـ4 بالكامل حوالي 5600 ميغاوات، إضافة إلى مساهمتها في تغطية 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء.