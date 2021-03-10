دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية، بسبب حلقة من برنامج "خارج النص" على قناة "الجزيرة"، معتبرة أن مواقف قطر تجاه البحرين تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا بشأن المصالحة.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إنها أعربت في مذكرة الاحتجاج عن "استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد، 7 مارس/ آذار، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".

وأضافت الخارجية البحرينية أن تلك الادعاءات "ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار"، معتبرة أن هذا البرنامج التلفزيوني "يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا".

وتناولت تلك الحلقة من برنامج "خارج النص" كتابا بعنوان "زفرات" الذي يتحدث عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين في عام 2015.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الاستياء من "المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر السنين"، وقالت إنها "معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين".

وأضافت الخارجية البحرينية أنها "تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان".

وأعربت الخارجية البحرينية عن تطلعها إلى أن "تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظًا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية".