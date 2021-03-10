دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال انعقاده في مدينة سرت، الأربعاء.

ونالت الحكومة، المؤلفة من 35 وزارة، ثقة 132 نائبًا من أصل 188، في ثالث جلسة للبرلمان للنظر في منح الثقة للحكومة الانتقالية.

وعقب منحه الثقة، قال عبدالحميد الدبيبة، الذي اختاره ملتقى الحوار السياسي المنعقد برعاية الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، إنها لـ"لحظة تاريخية" لليبيا.

ودعا الدبيبة إلى توحد الليبيين "ضد عدوهم السياسي الذي تمثل في الانقسام السياسي والحروب"، مُضيفا: "لا يمكن أن نقتل بعضنا مرة ثانية، كل المستقبل بلا حروب إن شاء الله، نحضن بعضنا، ولا يمكن إلا أن نكون لبعضنا".

وأشار إلى أن حكومته ستعمل على إنجاز قوانين الاستفتاء والحكم المحلي والانتخابات، التي أكد أنها ستنعقد حسب الموعد المحدد (24 ديسمبر/كانون الأول 2021).