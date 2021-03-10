أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أتوني بلينكن، الثلاثاء (بالتوقيت الشرقي)، فرض عقوبات على اثنين من محققي جهاز الحرس الثوري الإيراني "لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال بلينكن، في بيان للخارجية الأمريكية، إن المحققين علي همتيان ومسعود صفداري وأفراد عائلتهم المباشرين أصبحوا ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح بلينكن أن الاثنين تورطا في انتهاكات منها "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسجناء ومحتجزين خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران".

وأضاف بلينكن: "سنواصل النظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض تكاليف على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وتابع: "سنعمل أيضًا مع حلفائنا لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات. ستواصل الولايات المتحدة دعم حقوق الناس في إيران وستطالب الحكومة الإيرانية بمعاملة شعبها باحترام وكرامة".