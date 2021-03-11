دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرين، الخميس، في حريق اندلع بأحد مصانع الملابس في مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شمال شرق العاصمة المصرية، القاهرة).

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية عبر فيسبوك، شب حريق في مصنع ملابس مُكون من 4 طوابق، بسبب "مواد قابلة للاشتعال ساهمت في اشتعال النيران".

وأضاف البيان أن 20 شخصًا على الأقل راحوا ضحية الحريق فيما أُصيب 22 آخرين.

وأشار إلى أن 20 سيارة إطفاء شاركت في عمليات إخماد الحريق، إضافة إلى نفس العدد من سيارات الإسعاف من أجل نقل الضحايا والجرحى.

وتعد محافظة القليوبية، التي تعتبر جزءًا من القاهرة الكبرى، مركزًا رئيسيًا لصناعة الملابس في مصر منذ عقود طويلة.