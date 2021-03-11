دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون يهدف لتقنين زراعة واستخدام القنب الهندي.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ماب) إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون المتعلق بـ"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".

ويسعى القانون الجديد لاستغلال الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي "المشروع".

وحسب القانون، ستكون هناك وكالة وطنية معنية بالتنسيق بين الحكومة والفاعلين المحليين والدوليين لتنمية عملية فلاحية وصناعية مختصة بالقنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية

بجانب إنشاء تعاونيات فلاحية لمزارعي القنب. وسيكون عليهم تسليم محاصيلهم بشكل إجباري إلى شركات مختصة بالتصنيع والتصدير.

وسبق أن طرحت حكومات سابقة مشروع القانون، إلا أنه تأجل بسبب عدم التوافق داخلها، إضافة إلى الجدل المستمر بشأنه.

في غضون، ذلك، أعلن أعلن رئيس وزراء المغرب السابق، عبد الإله بن كيران، تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في البلاد حاليًا.

وقال بن كيران، الذي كان قد شغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة عبر صفحته في فيسبوك، إنه سيقطع أيضًا علاقته مع رئيس الحزب ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بسبب تمرير قانون تقنين القنب الهندي.

وخلال الساعات الأخيرة، قالت تقارير محلية إن العثماني التقى بن كيران قبيل مصادقة الحكومة على مشروع القانون، وشكل رفض الأخير لهذا التشريع جدلا واسعًا في المغرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1922، قنن المغرب زراعة المخدرات لأغراض طبية مشروعة، قبل أن يصدر قرارًا في أبريل/نيسان 1954 بمنع زراعة القنب الهندي.