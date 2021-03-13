سفينة إسرائيلية ترسو في دبي بعد تعرضها لانفجار في خليج عُمان.. ونتنياهو يتهم إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل إعلام إيرانية إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت "لهجوم إرهابي" في البحر المتوسط، بعد أن "اصطدمت بجسم متفجر".

وحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، قال علي غياثيان المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية في إيران، إنه في أعقاب إصابة جسم متفجر هيكل سفينة حاويات "إيران- شهركرد"، الذي وقع يوم الأربعاء 10 مارس/ آذار، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هيكل السفينة".

وأشار غياثيان إلى السفينة مملوكة لشركة الشحن البحري الإيرانية، لافتا أنها كانت متجهة من إيران إلى أوروبا.

وأضاف غياثيان أنه تم احتواء الحريق دون تعرض أحد من أفراد طاقم السفينة "في هذا الهجوم الإرهابي لأي ضرر"، قائلا إن السفينة ستواصل مسارها بعد تقييم الأضرار وترميمها.

وقال المتحدث باسم شركة الشحن البحري الإيرانية، إن إجراءات جارية للكشف عن مصدر الهجوم، مٌعتبرًا أن "هكذا ممارسات إرهابية تعتبر مصداقا للقرصنة البحرية... المتابعات الحقوقية ستجري عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتسببين"

ويأتي الحادث بعد أيام من اتهامات إسرائيلية لإيران بالوقوف وراء تعرض سفينة الشحن MV Helios Ray إلى انفجار بموقع قريب من الأراضي الإيرانية، الجمعة، بينما رفضت إيران الاتهامات.

وحينها، كانت السفينة في خليج عُمان قبل أن تواصل طريقها إلى ميناء راشد في دبي.