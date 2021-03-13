العاهل الأردني يتوجه إلى مستشفى السلط بعد وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين

المشاهد الأولى بعد حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت الملكة رانيا وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد (غرب العاصمة الأردنية عمّان)، بأنها "فاجعة".

وحسب صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، قالت الملكة رانيا إن "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني توجه إلى مستشفى السلط فور وقوع الحادثة، وأمر الملك عبدالله الثاني باستقالة مدير المستشفى، بحسب قناة "المملكة" الرسمية.

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الذي توجه إلى المستشفى وعقد اجتماعًا فيه، قد أعلن تقدمه باستقالته لرئيس الوزراء وتحمله المسؤولية الأخلاقية لما حدث، حسبما ذكر في تصريحات تلفزيونية.

ونقلت قناة "المملكة" عن مدير المركز الوطني للطب الشرعي، في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان عباس، قوله إن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو "نقص الأكسجين".

ولم تٌكشف تفاصيل إضافية حول الحادثة بعد إذ ينتظر الرأي العام الأردني نتائج التحقيقات.