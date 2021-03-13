رغد صدام حسين تعبر عن تعازيها بعد وفاة مرضى في مستشفى السلط بالأردن

الشرق الأوسط
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الأردن: الملك عبد الله يزور مستشفى السلط بعد وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، عن تعازيها في وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط بالأردن، السبت، بسبب انقطاع الأكسجين.

وكتبت رغد صدام حسين، في حسابها في تويتر: "نعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا وأعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط".

وتعيش رغد في الأردن منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق السبت، توجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مستشفى السلط فور وقوع الحادث، الذي راح ضحيته 7 مرضى.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ورفع حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة، مع فتح تحقيق قضائي في الحادث.

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