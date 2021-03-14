دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأحد، أن إيران تسعى لهدم الكعبة واحتلال مكة ودعا "السنة" لحشد الجيوش والاستبسال في الدفاع عن المدينة المقدسة لدى المسلمين عموما في وجه ما وصفه بـ"المشروع الصفوي".

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عندما يعلن الحوثي انه سيحتل مكة..كما فعل..فلن يكون امام كل سني الا الموت في سبيل الكعبة المشرفة".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب"، لافتا إلى أن سد مأرب لم يهدم في أيام بل استغرق الأمر مدة طويلة.

ودعا خلفان إلى جمع المقاتلين قائلا: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون"، حسب قوله.

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا إن على الدول الإسلامية باستثناء إيران أن تنفذ "مناورة دفاع عن بيت الله" وأردف: "اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة"، حسب قوله.

هاتوا الجيوش من جميع الدول الاسلامية الا ايران في مناورة دفاع عن بيت الله.

وختم خلفان قائلا: "خذوها مني...احتلال مكة المكرمة مشروعا صفويا"، مشيرا إلى أن هذ هو مشروع المرشد الإيراني وعبدالملك الحوثي.

يذكر أن الحوثيين كانوا قد نفوا عام 2019 استهداف مكة مشيرين إلى أن تلك الاتهامات "افتراء وبهتان".