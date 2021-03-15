دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن العالم يشهد "آخر بقايا الصراع العربي الإسرائيلي"، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في عهد ترامب، متوقعا انضمام المزيد من الدول قريبا.

وقال كوشنر، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن نشهد آخر بقايا ما عُرف بالصراع العربي الإسرائيلي". وأضاف: "كان أحد أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل والفلسطينيون خلافاتهم. لم يكن هذا صحيحا أبدا".

ورأى كوشنر أن "العالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية بل يراهن على أنها ستزدهر". وقال: "هناك أيضا العديد من الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك عُمان وقطر وموريتانيا. يجب متابعة هذه العلاقات بقوة، كل صفقة هي ضربة لمن يفضل الفوضى".

وأضاف: "الأهم من ذلك، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يلوح في الأفق. وضعت المملكة إصبع قدم في الماء من خلال منح حقوق التحليق فوق أراضيها لإسرائيل، ومؤخرا، السماح لفريق سباق إسرائيلي بالمشاركة في رالي داكار".

وتابع كوشنر بالقول: "بدأ الشعب السعودي يرى أن إسرائيل ليست عدوهم. العلاقات مع إسرائيل تصب في المصلحة الوطنية السعودية ويمكن تحقيقها إذا قادت إدارة بايدن الجهود".