سوريا.. الإعلان عن إحباط محاولة "إرهابية" لاستهداف العاصمة دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أجهزة الأمن السورية إحباط محاولة وصفتها بـ"الإرهابية" لاستهداف العاصمة، دمشق، الإثنين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لما يُعرف بـ"الثورة السورية".

وقال مصدر أمني: "إحباط عملية إرهــابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناســفة والقضاء على 3 إرهــابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأضاف المصدر قائلا: "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط العملية الإرهــابية تجاه مدينة دمشق التي كان يخطط لها الإرهـابيون والجماعات التكفيـرية، وفقا لسانا.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الذكرى العاشرة للحراك السلمي الذي انطلق من محافظة درعا الجنوبية عام 2011 لإسقاط النظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يتحول إلى نزاع مسلح مستمر منذ ذلك العام.

وكانت قد أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق الإثنين فرض عقوبات على 6 شخصيات تابعة للنظام السوري على رأسها وزير الخارجية، فيصل المقداد.