دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، مناورات اليونان، مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية، وذلك في مناورات مشتركة بين الرياض وأثينا.

وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية: "عليهم أن يعلموا ويروا أنهم لا يمكنهم تحقيق شيء بهذا ولا قيمة عسكرية لهذا (المناورات) أمام تركيا قواتها المسلحة"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدفاع التركي قائلا: " نحن كالعادة نحترم القوانين الدولية والحوار، لكن مع الأسف لا تزال اليونان تتصرف بأسلوب التهديد بما يتنافى مع حسن الجوار ويزيد التوتر ويعرقل تأسيس علاقات جوار حسنة"، على حد قوله.

وتابع أكار قائلا: " نرفض محاولات تصوير الموضوع بين تركيا واليونان على أنه خلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة، لن يصلوا إلى نتيجة من ذلك"، حسب تعبيره.

وأردف وزير الدفاع التركي قائلا: "نتمنى أن يتخلى جيراننا اليونانيون عن مواقفهم الاستفزازية بأسرع وقت ممكن، ونرى أن ذلك مهم لرفاهية المنطقة واليونان وشعبها الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة في حين لا تزال حكومته تسعى لمزيد من التسلح"، على حد قوله

وكانت قد انطلقت مناورة "عين الصقر" بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها اليونانية والتي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيناقش الأمر مع السلطات السعودية.