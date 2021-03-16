دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تداول مغردون مقطع فيديو، الثلاثاء، قيل إنه لمقيم بريطاني في السعودية، يمتدح فيه إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة، وعلقت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويقول الشخص الظاهر في المقطع إنه تلقى اللقاح المضاد لكورونا في 3 دقائق في حين أن أقرباءه في بقية دول العالم يواجهون صعوبات في ذلك.

وأشار المقيم الذي ظهر في المقطع إلى أنه يحمل الجنسية البريطانية واسمه عبدالرحمن مؤكدا أنه يعيش في المملكة منذ 21 عاما.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على المقطع قائلة: " "مقيم بريطاني" في السعودية يشبد بنجاعة سيرورة التطعيم ضد كورونا مقارنة مع دول أخرى : تلقيت لقاح كورونا في المملكة خلال 3 دقائق فقط، وأقاربي في دول أخرى يعانون للحصول على اللقاح. ما يجمعنا الكثير "، حسب قولها.

"مقيم بريطاني" في #السعودية يشبد بنجاعة سيرورة التطعيم ضد #كورونا مقارنة مع دول أخرى : تلقيت لقاح كورونا في المملكة خلال 3 دقائق فقط، وأقاربي في دول أخرى يعانون للحصول على اللقاح. ما يجمعنا الكثير 🇮🇱🇸🇦 https://t.co/u7LsGoSz7j @HashKSA

يذكر أن السعودية تضع شرط إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية لتوقيع اتفاقية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.