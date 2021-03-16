ضاحي خلفان يرد على من هاجموه بمقال عن تحالف أطلقه محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الانتقادات التي وجهها العديد من السعوديين لتغريداته عن حماية مكة، رد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي بمقال عن مبادرة الأمير محمد بن سلمان بتشكيل "تحالف إسلامي عسكري" حينما كان وليا لولي العهد.

ويعود تاريخ المقال، الذي أشار إليه خلفان، والمنشور في صحيفة "اليوم" السعودية بعنوان "أكثر من 2 مليار ينتظرون التحالف" إلى عام 2015، عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة لتشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض.

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقا معها صورة من المقال: "من هاجمني بالأمس ينظر إلى (اليوم) والمنشور فيها بالأمس"، في إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة "اليوم" السعودية.

من هاجمني بالأمس ينظر الى (اليوم) والمنشور فيها بالأمس... https://t.co/gKrhm5XZbo

وكان خلفان قد قال، في سلسلة تغريدات، الأحد الماضي: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة.. حتى تعرف إيران من نكون وكيف نكون"، وأضاف: "هاتوا الجيوش من جميع الدول الإسلامية إلا إيران في مناورة دفاع عن بيت الله". وتابع بالقول: "أظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة عندما يكون هدفها احتلال مكة".

وأثارت تغريداته انتقادات من العديد من السعوديين، بينهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل الذي قال إن "مكة المكرمة وبيت الله الحرام له رب يحميه، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها".