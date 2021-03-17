الأردن: أحكام بإعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء" وسجن 4 آخرين وبراءة 7

عمان، الأردن (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامها على 17 متهماً، أحدهم هارب، في قضية الاعتداء على "فتى الزرقاء" وبتر يديه وفقء إحدى عينيه قبل حوالي 6 أشهر، انتقاما من لجريمة قتل سابقة متهم بها أحد أقاربه.

وقضت محكمة أمن الدولة بالإعدام شنقا على 6 متهمين، أحدهم غيابيا، والسجن لمتهمة لمدة 15 سنة ومتهمة أخرى لمدة 10 سنوات، ومتهمتين بالحبس سنة لكل منهما، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين في القضية.

وكان الـ17 شخصا يواجهون اتهامات بينها، الإرهاب وترويع المجتمع وتشكيل عصابة أشرار وهتك العرض والخطف الجنائي وإحداث عاهة دائمة وحيازة سلاح ناري غير مرخص ومقاومة رجال الأمن العام والشروع بالقتل.

وأثارت جريمة الاعتداء على فتى يبلغ من العمر 16 عاما في الزرقاء والتي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موجة غضب كبيرة في الأردن، ووجه الملك عبدالله حينها بتوفير العلاج والعناية الصحية اللازمة للفتى واتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجريمة.