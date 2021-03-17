سوريا تعلن التصدي لـ"عدوان إسرائيلي" في محيط دمشق

صورة أرشيفية من اعتراض سوريا لهجوم قالت إنه من إسرائيل في يوليو 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النظام السوري عن تصدي قوات الدفاع الجوي لـ"عدوان إسرائيلي" من اتجاه الجولان على بعض الأهداف في محيط دمشق وإسقاط "معظم صواريخ العدوان".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة العاشرة و35 دقيقة من مساء الثلاثاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق.

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشارت "سانا" إلى إعلان الجيش السوري التصدي لـ"عدوان إسرائيلي" آخر في 28 فبراير/ شباط الماضي استهدف بعض الأهداف في محيط دمشق وإسقاط معظم الصواريخ.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بش هجمات على سوريا، وفي المرات القليلة التي اعترفت بذلك كانت تعلن أن الهجمات تستهدف مواقع إيرانية في سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بتمركز إيراني في سوريا.