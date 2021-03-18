دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الخميس، موقف العرب تجاه إيران بـ"المحير"، ورأى أن الولايات المتحدة "على ما يبدو" أسندت مهمة دعم حلفائها في الشرق الأوسط لإسرائيل.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "حروب التقية التي نجحت إيران في استخدامها بذكاء في المنطقة تحتاج إلى من يفكر فيها بعمق، ففي الوقت الذي يعلن فيه ظريف مد يد إيران إلى جيرانها، فإن حروبه على الجيران من خلال وكلاء مجندين لخدمة إيران تسير على قدم وساق".

وأضاف خلفان أن "إيران نجحت في قتل العرب بالعرب، أحضرت الحطب وأشعلت النار. في حين أن العرب يقفون موقفاً محيراً، فبإمكانهم فعل الشيء نفسه".

وتابع بالقول إن "إيران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن أن يُدعم فيهد أركان الملالي، لكن سياسية العرب لا تعمل على نفس النمط الإيراني، وبالتالي فإن إيران تستغل ذلك"، معتبرا أن "إيران لا تخوض حربا على العرب ولكنها تجند عربا على العرب".

وفي تغريدة أخرى قال خلفان: "أمريكا يبدو أنها أسندت دعمها للحلفاء في الشرق الأوسط لإسرائيل، إما أنها عاجزة أو تريد تبادل الأدوار، وفي الحالتين إسرائيل أجدر بلعب هذا الدور عن أمريكا في ظل تراجع القوة العظمى إلى الخطوط الخلفية لتحل ثانيا بعد الصين العملاقة.. الصين لا تحارب وسياستها قمة في العقلانية".