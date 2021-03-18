دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، إنه التقى الرئيس ميشال عون، الخميس، لـ"تخفيف الاصطدام وتهدئة الأمور" بينها، والإسراع بتشكيل المحكومة ومواجهة انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وكلّف عون الحريري بتأليف الحكومة في أكتوبر/تشرين الماضي، إلا أن خلافات علنية بينهما ساهمت في تأخر إعلان الحكومة، في وقت يشهد لبنان مظاهرات احتجاجية مستمرة ضد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقال الحريري عقب لقائه عون في القصر الجمهوري في بعبدا، الخميس، إن "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور وسأبقى صريحًا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

وأكد الحريري على أنه "يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي، والوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة، إنما غياب الأفق والهدف الأساسي من هذه الحكومة التي ستتشكل هو وقف كل هذا الانهيار لليرة".

وكانت آخر تقديرات للعملة المحلية في السوق السوداء قد تخطت 14 ألف ليرة أمام الدولار.

وأشار الحريري إلى أنه تحدث مع الرئيس اللبناني حول تطلعاته لتشكيل حكومة اختصاصيين "واستعمت إلى رئيس الجمهورية وملاحظاته"، لافتا أنهما اتفقا على عقد لقاء آخر الاثنين المقبل وأنه "سيكون هناك أجوبة حول كيفية الخروج بحكومة في أسرع وقت ممكن".

وفي منتصف فبراير/شباط، وجَه الحريري انتقادات مباشرة إلى عون، قائلا إنه قدم إليه اقتراحًا بتشكيل حكومي يضم 18 وزيرًا من "الاختصاصيين، غير حزبيين"، بينما اعتبرت الرئاسة اللبنانية وقتها ما قاله الحريري "مغالطات وأقوال غير صحيحة".