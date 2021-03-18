دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام في شخص سوداني الجنسية بالطائف، بعد إدانته بقتل مواطن سعودي وصدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان: "أقدم خالد الأمين محمد أحمد طه، سوادني الجنسية، على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني، سعودي الجنسية، وذلك بتكبيل يديه وقدمية بحبل وخنقة مما أدى إلى وفاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وتابع البيان بأنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني خالد الأمين محمد أحمد طه اليوم الخميس في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة". وأشارت الداخلية إلى أنها تعلن عن ذلك "لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".