الرياض تعلن نتائج التحقيق في مقتل طفلة نهشتها الكلاب:المسؤوليات متعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد بيان صادر عن أمانة الرياض، حول نتائج التحقيق في حادثة مقتل طفلة نهشتها الكلاب الضالة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية، أن النتائج أظهرت أن "الاختصاصات والمسؤوليات متعددة وتتشارك فيها عدد من الجهات".

وقالت أمانة الرياض، في بيانها، إن اللجنة المشكلة بالأمانة أنهت تحقيقاتها في ملابسات حادث ضحية الواشلة ورفعت لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نتائج التحقيقات والتوصيات العاجلة التي "ستسهم في تحييد خطر الحيوانات الضالة".

وأضاف البيان أن النتائج "أشارت إلى أن الاختصاص والمسؤوليات متعددة وتتشارك فيها عدد من الجهات، لتواجد موقع الحادثة في منطقة زراعية تبعد 55 كيلومترا عن النطاق العمراني، في حين أن النطاق الإشرافي للبلديات ينحصر على ما بداخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات".

وتابع البيان: "يكثر في المناطق الزراعية رمي الحيوانات النافقة من قبل ملاك المزارع، الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد الكلاب الضالة في ظل الالتزام بضوابط عدم التعرض للحيوانات في المناطق الواقعة خارج حدود التنمية، تماشيًّا مع أنظمة الرفق بالحيوان وتعاميم الجهات البيئة المختصة".

وذكرت أمانة الرياض أن لجنة التحقيق "خرجت بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق العمراني، وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات عاجلة لموارد الوقاية الصحية ومكافحة الحيوانات في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة".

وأضافت أمانة الرياض أن التوصيات تضمنت أيضا "تشكيل فريق مختص يحدد احتياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية".