دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد أيمن نور، المعارض المصري المقيم في تركيا ورئيس قناة "الشرق" التي تتخذ من تركيا مقرا لها، على الأنباء التي ترددت عن اتجاه السلطات التركية لإغلاق القنوات المعارضة لمصر وترحيل معارضين لمصر، في ظل محاولة المصالحة بين تركيا ومصر.

وقال أيمن نور، في مداخلتين مع قناة "الجزيرة مباشر" وقناة "مكملين" المعارضة لمصر التي تتخذ من تركيا مقرا لها أيضا، إنه جرى لقاء تم بين مسؤولين أتراك وممثلين عن المعارضة المصرية في تركيا نوقشت فيه التطورات الأخيرة في العلاقات بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أداء القنوات المصرية التي تعمل في تركيا.

وأضاف أيمن نور أن ممثلي المعارضة المصرية فهموا من المسؤولين الأتراك وجود رغبة في تعديل خطاب هذه القنوات بما يتسق مع مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية و"تقليل التجاوزات التي قد تقع بين وقت وآخر".

عاجل | #أيمن_نور للجزيرة مباشر: . الحديث عن إغلاق القنوات التلفزيونية في الخارج لم يحدث وغير صحيح . حوارنا مع الأتراك لم يتطرق إلى مسألة إغلاق القنوات أو تسليم معارضين . حديث الأتراك معنا دار حول ضبط الخطاب بما يتوافق مع مواثيق الشرف الإعلامي وهذه مسألة نحرص عليها

ونفى أيمن نور أن تكون تركيا قد طلبت إغلاق قنوات معارضة للنظام المصري أو إلغاء برامج سياسية، مضيفا أن الحوار مع المسؤولين الأتراك بشأن "لغة" الخطاب وليس "طبيعة" القنوات. كما نفى نور ما تردد عن اتجاه السلطات التركية لترحيل معارضين أو إعلاميين مصريين، قائلا إنه لم يتم طرح ذلك على الإطلاق.

كواليس طلب الحكومة التركية غلق #قنوات_المعارضة!.. د. أيمن نور " @AymanNour " يكشف تفاصيل الاجتماع بالجانب التركي. @Sayed_Tawakkol #الشرق #وطن #مكملين https://t.co/6dSJU5kgYX

وكانت قناة "الشرق" التي يرأسها نور قد اعتذرت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، عن بث حلقة برنامجي "ابن البلد" و"الشارع المصري" السياسيين، دون أن توضح أسباب ذلك، فيما كتب أيمن نور في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تضيق ثم تضيق ثم تضيق ثم تفرج وبشر الصابرين".

تضيق ثم تضيق ثم تضيق ثم تفرج وبشر الصابرين

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