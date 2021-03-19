دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن حكومة الاختصاصيين المقترحة من جانب رئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري، "لن تصمد" ولن تنجح دون وجود غطاء سياسي يدعم اتخاذها "قرارات غير شعبية".

واقترح نصرالله على الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة تليفزيونية، مساء الخميس، إلى تشكيل "حكومة تكنو- سياسية، وما تسمح لأحد يهرب من المسؤولية، اللي بيهرب من المسؤولية ويقول أنا ما إلي قصة وهو كان له قصة على مدى سنوات لازم يتحاكم".

كما دعا إلى إعادة النظر في الرغبة في تشكيل حكومة اختصاصيين، التي يريد الحريري تأليفها، قائلا إنها "لن تصمد ولن تنقذ البلد ولن تستطيع أن تأخذ قرارات"، وأنها لن تنجح من دون غطاء سياسي.

وأضاف حسن نصرالله: "حكومة الاختصاصيين إذا ما حمتها القوى السياسية، لما تأخذ قرار غير شعبي... وين بصير لبنان".

وقال نصرالله إن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يستغرق شهورًا طويلة "بسبب صراعات سياسية".

وزعم نصرالله أن لديه "معلومات بأن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع في اتجاه حرب أهلية، لكن تبحث عن الوقود عن البنزين"، داعيًا إلى وضع سقف و"هو عدم الذهاب إلى اقتتال داخلي أو حرب أهلية".

وأشار إلى أن لبنان يمتلئ بالسلاح، "كل الناس عندها سلاحن بكل المدن فيها سلاح... رشاشات ومضادات للطائرات وهي تكفي لإشعال حرب أهلية".

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة ضد تردي الأوضاع المعيشية وهبوط سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار، في وقت خاطب نصرالله المحتجين ممن يقطعون الطرق: "أنت تحط البلد على بوابة اقتتال داخلي، أنت تذل الناس على الطرقات، وتزيد الأزمة الاجتماعية، جزء من أهداف مش عارف حالك عم تعمل.. أنت شارك في عمل مشبوه".

ونفى نصرالله ما يقال حول تقاضي أعضاء حزب الله رواتب بالدولار، قائلا: "أكتر من 80% من هؤلاء لا يتقاضون (أموالا)، الجزء الأكبر من القوة العسكرية هؤلاء قوة متطوعة يدفعوا من جيبته ليروحوا على الجبهة".

واستدرك: "نعم كانت فيه شريحة كانت تتقاضى راتب الدولار".

في حين قال: "أنا ما عندي سيارة حقها ٢٠ ألف دولار ملك شخصي".