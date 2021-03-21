دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن منطقة الخليج في حاجة إلى الحوار الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف سعيد خطيب زاده، في حسابه عبر تويتر، الأحد، أن "السعودية أصدرت بيانا مناهضًا لإيران باسم مجلس التعاون" الخليجي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع زاده: "لكن إيران، ردًا على رسالة أمير قطر التي سلمها وزير خارجية ذلك البلد إلى طهران، شددت على ضرورة إجراء حوار إقليمي .

كان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قد زار طهران في 16 فبراير/شباط الماضي. والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وحينها قال إن زيارته تطرقت إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البنّاء.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المنطقة "الآن، بحاجة إلى الحوار ووضع ترتيبات جديدة شاملة أكثر من أي وقت مضى".