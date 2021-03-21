مكسيم خليل يكشف تفاصيل اعتراضه من قبل مسلّحين: وضعوا البارودة بصدري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الممثل السوري مكسيم خليل، عن تلقيه العديد من التهديدات من الموالين للنظام في سوريا خلال تواجده هناك، بدأت مبطنة وتحولت الى تهديدات مباشرة بسبب تأييده للثورة ضد الأسد.

وقال خليل، ضمن لقائه ببرنامج "شربل يستقبل"، في تصريحات يُدلي بها للمرة الأولى، إن عدداً من المسلحين اعترضوه منذ عدة سنوات على الحدود بعد عودته من تصوير مسلسل في لبنان وهُدد بالسلاح.

الممثل السوري قال إنه قرر مغادرة سوريا بعد أن أجرى اتصالاً بأحد الأشخاص لمعرفة الهدف من التهديدات التي يتلقاها، فكان الرد بالتهديد المباشر، على حد وصفه.

شاهدوا أدناه الحلقة الكاملة من #شربل_يستقبل مع الممثل السوري عبر قناة CNN بالعربية على يوتيوب.