دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعدالحريري، الإثنين، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، يصر على "الثلث المعطل" وهو ما يعرقل تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الثاني أرسل له ورقة فيها الأسماء المقترحة من جانبه والتي تمنح فريقه السياسي الثلث المعطل، وهو ما رفضه الحريري.

وقال رئيس الوزراء المكلف في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في إجتماعي الأخير مع الرئيس عون اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها"، حسب قوله.

وأضاف الحريري قائلا: "تضمنت الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامته اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها".

وتابع رئيس الوزراء المكلف قائلا إنه أبلغ عون أن طلبه غير مقبول لأن وظيفة رئيس الحكومة المكلف ليس "ملء الأوراق" وليس من صلاحية رئيس الجمهورية تشكيل حكومة، وكشف أنه قال لعون إنه سيعتبر أن رسالته "غير موجودة" من الأساس لكنه سيحتفظ بنسخة منها للتاريخ.

بكل شفافية، رح قلكن يللي قلتلو اياه اليوم . أولا: هيدي غير مقبولة لانو الرئيس المكلف "مش شغلتو يعبي وراق من حدا"، ولا شغلة رئيس الجمهورية يشكل حكومة، وتانياً لانو دستورنا بيقول بوضوح الرئيس المكلف بيشكل الحكومة وبيوضع الاسماء، وبيتناقش بتشكيلتو مع فخامة الرئيس. #القصر_الجمهوري

وأضاف الحريري قائلا إنه أبلغ عون بأن تشكيلته للحكومة بين يديه منذ 100 يوم وعبر عن جهوزيته لأي اقتراحات أو تعديلات على الأسماء أو الحقائب ولفت إلى أنه "سهل الحل" للرئيس عندما أصر على وزارة الداخلية لكن الثاني بقي مصرا على "الثلث المعطل".

على هالاساس، بلغت فخامتو بكل احترام، إني بعتبر رسالتو كأنها ما كانت، ورجعتلو اياها، وبلغتو كمان إني رح احتفظ بنسخة منها للتاريخ! #القصر_الجمهوري

وتابع رئيس الحكومة المكلف قائلا: "هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، يسمع اوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالاصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة"، على حد تعبيره.

وختم الحريري قائلا: "بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال بخطابه الاخير إني ما قدمتلو إلا خطوط عريضة، رح وزع عليكم التشكيلة الكاملة بالاسماء والحقائب يللي قدمتلو اياها هون ببعبدا بـ 9 كانون الاول 2020، يعني من اكتر من 100 يوم، وبترك الحكم عليها للرأي العام"، حسب قوله.