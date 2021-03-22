قطر تعلن موقفها من مبادرة السعودية حول إنهاء الحرب في اليمن

أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية القطرية، الإثنين، عن ترحيبها بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدة تأييدها للحل السياسي السلمي في البلاد.

وقالت الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، أعلنت دولة قطر ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق".

وأعربت الدوحة في بيانها: " تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار"، حسب قوله.

وأكدت الخارجية القطرية على "موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216"، حسب قولها.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تضمنت وقفت شاملا لإطلاق النار في البلاد وإعادة افتتاح لمطار صنعاء.