دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، الثلاثاء، أن رؤية المملكة للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية السعودية الرافضة للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ونقلت الرئاسة اللبنانية ما قاله البخاري للرئيس اللبناني ميشال عون، والذي أكد أن "السعودية لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه الأزمات، والرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف السفير السعودي قائلا إن المملكة ملتزمة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه و"الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني، وشددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان"، حسب قوله.

والتقى البخاري عون بعد يوم من فشل محاولة أخرى لتشكيل الحكومة وتبادل الاتهامات بتعطيل العملية من جانب كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعون.