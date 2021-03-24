أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توقفت العشرات من سفن الشحن التي تحمل بضائع حيوية على الجانبين الشمالي والجنوبي لقناة السويس، حيث واصلت السلطات المصرية أعمالها، الأربعاء، لتحريك "إيفر جيفن" عن ضفاف الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

وأظهر موقع مراقبة الشحن البحري، "مارين ترافيك"، الذي يحتوي على خريطة حية لحركة الملاحة العالمية للسفن، عشرات السفن عالقة في خليج السويس في الجنوب وراسية في البحيرة المرّة الكبرى بممر قناة السويس.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، إن تم السماح للسفن بالدخول من الجانب الشمالي للقناة عند مدخل بورسعيد، لكن سفينة "إيفر جيفن"، التي ترفع علم بنما ظلت عالقة بعد 36 ساعة.

عبرت القافلة الشمالية من السفن القادمة من بورسعيد قناة السويس، حيث تواصلت جهود الإنقاذ عبر قاطرات الإنقاذ، لإعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة، التي جنحت عند الكيلو 151، حسب "ترقيم" هيئة قناة السويس.

وكانت السفينة التي يبلغ وزنها 224 ألف طن في طريقها إلى ميناء روتردام في هولندا عندما خرجت عن مسارها. وقالت الشركة المشغلة للسفينة في بيان إن السفينة - التي يبلغ ارتفاعها 400 متر تقريبًا مثل ارتفاع مبنى إمباير ستيت - محصورة عبر ممر تجاري حيوي عند علامة القناة (الكيلو 151).