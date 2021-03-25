دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما صدر بيان مشترك أكد أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشاد العاهل السعودي ورئيس الحكومة العراقية، خلال البيان، بدور مجلس التنسيق السعودي العراقي في خدمة مصالح البلدين.

وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية، فيما أثنى العراق على مبادرات المملكة المقدمة للعراق، في مجال مواجهة جائحة كورونا.

واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق "بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد رئيس الوزراء العراقي دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقبل الكاظمي دعوة العاهل السعودي له لزيارة المملكة من أجل لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ"واس".