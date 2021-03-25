الانتخابات الإسرائيلية.. مع اقتراب انتهاء الفرز كيف تبدو التوقعات؟

القدس (CNN)—مع اقتراب الانتهاء من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، قدمت شبكات التلفزة الإسرائيلية تعديلات بسيطة على توقعاتها حول تقسيم مقاعد الكنيست، جاءت كالتالي:

- الليكود 30 مقعدا

- يش عتيد 18 مقعدا

- شاس 9 مقاعد

- وياهدوت هتوراة 7 مقاعد

- كاحول لفان 8 مقاعد

- العمل ويامينا ويسرائيل بيتينو 7 مقاعد لكل منها

- القائمة المشتركة وهتسيونيت هدتيت وتكفا حداشا وميرتص 6 مقاعد لكل منها

- القائمة العربية الموحدة 4 مقاعد.

ويأمل مسؤولو الانتخابات الإسرائيلية صدور النتائج الرسمية في هذا السباق الانتخابي بنهاية، اليوم الخميس، 25 من مارس/ اذار 2021.