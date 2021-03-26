القدس (CNN)-- يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معركة شاقة إذا كان سينجح في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات يوم الثلاثاء.

وتُظهر النتائج النهائية للجنة الانتخابات المركزية أن تكتل الأحزاب اليمينية والدينية المفضل لديه فاز بـ 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين من الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

يبدو أن أفضل أمل له في تشكيل حكومة الآن يكمن في محاولة إقناع نائبين من أحزاب المعارضة بالانشقاق والانضمام إليه.

وبدلاً من ذلك، يمكنه السعي لتأمين نوع من الاتفاق مع القائمة العربية الموحدة، وهي حزب إسلامي انفصل عن الكتلة الرئيسية للأحزاب العربية وفاز بأربعة مقاعد في الانتخابات.

ومثل هذا الترتيب سيتطلب دعمًا من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو جزء من كتلة نتنياهو. وقد عبّر قادتها عن معارضتهم القاطعة لاحتمال ارتباط أي حكومة بحزب عربي.

من وجهة نظر المعارضة، فإن النتائج تمثل تحديًا بنفس القدر. سيحتاج قادتها بطريقة ما إلى تشكيل ائتلاف من سبعة أحزاب، يمتد من أقصى اليمين إلى اليسار، ومن ثم على الأرجح إيجاد طريقة للانضمام إلى الأحزاب العربية أيضًا، وهو ما قال الكثير من اليمين إنهم لا يستطيعون القيام به.

إذا توصل قادة المعارضة إلى أن الاتفاق على حكومة جديدة بعيد المنال، فلا يزال بإمكانهم اختيار العمل معًا في البرلمان لإنهاء رئاسة نتنياهو للوزراء.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تمرير تشريع يحظر على مشرع متهم تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إنه سيختار أي زعيم يحصل على التفويض لمحاولة تشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه 7 أبريل/نيسان. وسيكون أمامه ستة أسابيع لإكمال هذه المهمة. وفي حالة فشله، يمكن للرئيس عندئذٍ أن يطلب من شخص آخر إجراء تجربة، أو يمكن للبرلمان الموافقة على حله وتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة جديدة.

وستوفر مفاوضات الائتلاف خلفية لاستئناف محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بتهمة الفساد. وأقر بأنه غير مذنب في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الشهر الماضي. وسيكون مثوله التالي أمام المحكمة يوم 5 أبريل/نيسان، حيث من المقرر أن يبدأ الجزء الاستداري من المحاكمة.

وفيما يلي التوزيع النهائي للمقاعد في البرلمان الجديد:

الليكود: 30

يش عتيد 17

شاس - 9

الأزرق والأبيض - 8

العمل - 7

يمينة - 7

يهدوت هتوراة المتحدة - 7

يسرائيل بيتنا - 7

القائمة المشتركة - 6

الصهيونية الدينية - 6

ميرتس - 6

أمل جديد - 6

القائمة العربية المتحدة - 4

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن نسبة التصويت بلغت 67.4٪ وهي الأدنى منذ 2009.