دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد نظام السكك الحديدية المصرية حادثًا مميتًا كل عام تقريبًا على مدار العشرين عامًا الماضية. ويوم الجمعة 26 مارس/أذار 2021، لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم وأصيب 165 آخرين إثر اصطدام قطارين في سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وفقًا لتصريحات حكومية.

ففي 2018، سجلت مصر 2044 حادث قطار، فيما كان هناك 1793 حادثًا في 2017، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

ومن أبرز حوادث القطارات في مصر، قبل عامين، لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات في حريق بمحطة رمسيس بوسط القاهرة، الأكثر ازدحامًا في البلاد، بعد اصطدام قطار بالمنصة، مما تسبب في انفجار خزان الوقود.

كما خلَّف تصادم بين قطارين في الإسكندرية، ثاني أكبر مدن مصر، في أغسطس/آب 2017 أكثر من 40 قتيلاً والعديد من الجرحى.

وفي 2012، لقي 44 طفلاً مصرعهم بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسية في محافظة أسيوط (جنوب مصر).

لكن الحادث الأكثر فتكًا في تاريخ السكك الحديدية المصرية وقع في 2002، عندما أدى حريق في قطار ركاب، كان مسافرًا من القاهرة إلى الأقصر جنوبًا، إلى مقتل أكثر من 360 شخصًا.

إليكم أهم الأرقام عن خطوط السكك الحديدية المصرية، وعدد حوادث القطارات في الانفوغرافيك أعلاه.