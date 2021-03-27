شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، بدء مناورات القطر للسفينة العملاقة الجانحة في الممر الملاحي العالمي المُغلق منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح ربيع، في بيان نشرته الهيئة، أن مناورات قطر السفينة البنمية "Ever Given" تتم "من خلال ٩ قاطرات عملاقة... بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة".

وعلقت السفينة العملاقة في منطقة الكيلو 151 ترقيم القناة، وتسبب في أسوأ اختناق مروري بحري منذ سنوات.

يأتي هذا في وقت قال رئيس الهيئة البحرية الأردنية، محمد السلمان، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن "قاطرة تحمل العلم الأردني تشارك في جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس".

وفي وقت سابق، قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM)، المُشغلة الفنية للسفينة، إن فرق الإنقاذ التي تعمل على إزاحتها، فشلت في محاولة أخرى لإعادة تعويم السفينة، الجمعة، حيث من المتوقع جلب المزيد من المعدات للمساعدة في هذه الجهود.

وقال مارتين شوتيفير، المتحدث باسم شركة بوسكاليس، لشبكة CNN: "أمل جميعًا في ذلك. لكن تقييمنا هو أنه يجب القيام بأكثر مما يحدث الآن للحصول على فرصة جيدة، ونحن الآن مشغولون جدًا بالتعويضات المسبقة".

وتعمل شركة SMIT Salvage الشقيقة لشركة بوسكاليس على تحرير السفينة الموجودة في قناة السويس.

وتتوقع البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط إرسال فريق تقييم من خبراء التجريف إلى قناة السويس في أقرب وقت يوم السبت، لتقديم المشورة للسلطات على الأرض بشأن خيارات محاولة إطلاق سراح الناقلة، وفقًا لما قاله مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية لـCNN.