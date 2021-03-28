دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إلى ضرورة تفعيل ممر "شمال -جنوب" بدلا عن قناة السويس، في معرض تعليقه على إغلاق الممر الملاحي العالمي بسبب جنوح سفينة "ايفر غيفن" العملاقة منذ الثلاثاء الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، كتب جلالي في تغريدة له عبر تويتر، مساء السبت: "إن الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر "شمال - جنوب" كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى".

وأضاف السفير الإيراني في روسيا أن ممر "شمال - جنوب"، الذي يختصر الزمن حتى 20 يومًا والتكاليف حتى 30% يعد خيارًا أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت".

ورأى جلالي أن "الحادث الأخير مؤشر إلى ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس الذي يعبر منه أكثر من مليار طن من السلع سنويًا".

ويشار إلى أن مشروع "شمال - جنوب" يهدف إلى اتخاذ طريق جديد للتجارة بين آسيا الوسطى وشرق أوروبا، تكون بدايته الهند مرورًا بإيران وأفغانستان وأذربيجان وينتهي في روسيا.

وفي عام 2002، وقعت الدول الثلاث على اتفاقية المشروع، الذي يضم شبكة متنوعة من الطرق ووسائل النقل، وذلك بطول 7200 كيلومتر.

كما يضم المشروع دولا أخرى، هي: كازاخستان، سلطنة عُمان، سوريا، أوكرانيا، أرمينيا، طاجيكستان، قرغيزستان، بيلاروسيا، بلغاريا.