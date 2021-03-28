شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—أوقفت رومانيا السفن التي تحمل مواشيًا، الجمعة، من الإبحار في اتجاه قناة السويس، بعد أن أعربت جماعات حقوقية عن قلقها من آثار الأزمة المُطولة على صحة الحيوانات، حسبما أوردت قناة "أنتينا 3" الرومانية.

كانت عدة سفن من رومانيا تحمل آلاف الحيوانات المتجهة إلى دول مختلفة للذبح قد علقت بالفعل منذ أيام في قناة السويس، بعد أن أغلقت سفينة "ايفر غيفن" المجرى الملاحي الحيوي منذ الثلاثاء الماضي.

وواصلت السفن الأخرى التي تحمل الماشية الإبحار نحو القناة على الرغم من الجدول الزمني غير الواضح لموعد فتح الممر المائي، حسبما أفادت منظمة Animal International، المعنية بحماية وإنقاذ الحيوانات، لشبكة CNN.

وتثير الأزمة مخاوف بشأن استنفاد إمدادات المياه والغذاء التي قد تكون موجودة داخل السفن.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك ماشية على متن السفن المنتظرة في قناة السويس... ووفرنا المؤن لها".

كما تحدث عن وجود 321 سفينة في قناة السويس تنتظر لحين حل أزمة السفينة البنمية.

في سياق متصل، أعلن ممثل نقابة الملاحة في الأردن جورج دحدل، أن 7 بواخر تأخر وصولها إلى ميناء العقبة، بعد تعطل الملاحة في قناة السويس.

وأوضح دحدل، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، أن البواخر تحمل لحوم حمراء، وتبلغ حمولات البواخر السبع ما يقرب من 72 ألف رأس غنم، مُشيرًا إلى أن البواخر تتواجد في منطقة البحيرات المرّة بقناة السويس.

وقال قناة المملكة إن هناك مخاوف في العقبة من حدوث ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء إذا تأخر وصول البواخر.

وكان رئيس الهيئة البحرية الأردنية، محمد السلمان، قال إن هناك قاطرة بحرية تحمل العلم الأردني تشارك في جهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس.