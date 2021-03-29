367 سفينة تنتظر دخول قناة السويس مع استمرار جهود تعويم "ايفر غيفين"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت وكالات "ليث" التي تقدم الخدمات لقناة السويس، إن 367 سفينة تنتظر الدخول إلى القناة مع استمرار جهود تعويم ناقلة الحاويات "ايفر غيفين" التي جنحت منذ الثلاثاء الماضي.

وبينت الوكالات في بيان أن من بين السفن المنتظرة لتعبر القناة 98 ناقلة متعددة و96 سفينة حاويات و35 ناقلة نفط خام، لافتة إلى أن التوقعات الحالية "إيجابية" وأن السفينة الجانحة سيتم إعادة تعويمها "قريبا" بعد الجهود الهائلة والتنسيق الذي قامت به هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد أعلن الاثنين، أن المصريين تمكنوا من انهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس مؤكدا أن ذلك تم بأيد مصرية، حيث قال بسلسلة تغريدات: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.."

ويذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في بيان نشرته الهيئة على فيسبوك، الاثنين "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار".