شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

سفينة حاويات عملاقة تعلق في قناة السويس.. ما تأثيرها على أسواق النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن أعمالا جارية منذ مساء الأحد، هدفها توسيع نطاق التكريك والحفر للوصول إلى عمق جديد في مقدمة سفينة "ايفر غيفن" العالقة في مجرى الممر الملاحي.

وقال ربيع، في بيان لهيئة قناة السويس، إن هذه الأعمال تجري في منطقة مقدمة السفينة لتصل إلى عمق غاطس يبلغ ١٨ مترًا لتسهيل عملية تعويمها، وذلك بواسطة الكراكة "مشهور".

وأضاف ربيع أن حفارات أرضية أخرى تعمل في الوقت نفسه من أجل توسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي بهذه المنطقة، بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التي تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لا تقل عن ١٠ أمتار.

وتجري السلطات المصرية، بمساعدة شركة إنقاذ SMIT Salvage الهولندية، محاولات لم تتوج بالنجاح لتعويم السفينة الجانحة منذ الثلاثاء الماضي.

وسفينة الحاويات البنمية العملاقة تماثل تقريبًا مبنى إمباير ستيت في ارتفاعها. وتنتظر الآن ما لا يقل عن 326 سفينة تحمل شحنات تقدر بمليارات الدولارات عبورها عبر الممر المائي.

وأعرب مسؤولو قناة السويس في وقت سابق عن أملهم في أن تؤدي جهود المد والجرف المرتفعة إلى تحرير السفينة، السبت الماضي.