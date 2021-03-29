مستشار السيسي لـCNN: نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي لشؤون مشروعات قناة السويس، إن الجهود المبذولة لتعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفين" تكللت بالنجاح، صباح الاثنين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لـCNN بالعربية مؤكدا أن التجهيزات جارية حاليا وأن القناة ستعود للعمل فور إتمام التجهيزات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، تحريك سفينة البضائع "ايفر غيفين" بصورة كبيرة في الوقت الذي لم تصدر فيه هيئة قناة السويس بيانا حتى كتابة هذا التقرير.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن في بيان نشرته الهيئة على فيسبوك أن مناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفين" بدأت، فجر الاثنين "بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة".

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