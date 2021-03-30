وزير داخلية السعودية يدشن حسابه الشخصي على تويتر.. وهذه أول تغريدة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، الثلاثاء، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

مبادرتا #السعودية_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله

وقال الأمير في تغريداته الثلاث الأولى: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر.. مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله".

يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر .

ويذكر أن أسرة الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز تحتفظ بحقيبة وزارة الداخلية السعودية، منذ 42 عاما، باستثناء حوالي 5 شهور، وما زالت الأسرة تمسك بهذه الحقيبة المهمة مع انتقالها من الأمير محمد بن نايف إلى نجل أخيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ويشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف من مواليد 4 نوفمبر 1983. ودرس في مدارس الظهران الأهلية، وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك سعود قسم القانون، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وعمل بعدها عدة سنوات في القطاع الخاص. وكلفه جده الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز بعضوية اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.