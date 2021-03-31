مع انتشار سريع لسلالات جديدة من فيروس كورونا حول العالم .. ما هي الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدول لحماية مواطنيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في مصر، إن السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي أكد على أن بلاده ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

جاء ذلك وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي حيث ذكر أن الوزيرة مكرم "قامت بالتواصل مع السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية ومتواجدين بمصر، وذلك عقب تلقي الوزارة العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالمملكة، ومتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك".

وأضافت التقرير أن مكرم "نقلت للسفير السعودي كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقاماتهم بالمملكة، وفي هذا الصدد أكد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة".

وذكر التقرير أن مكرم "تهيب بالمواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية بألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مؤكدة أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أية قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران، كما تهيب بالمواطنين الراغبين في العودة إلى عملهم بالمملكة العربية السعودية، الهدوء والانتظار إلى أن تصدر المملكة قرار عودة الطيران، وسيتم الإعلان عنه عبر الجهات الرسمية، وسيتم موافاتهم بها فور صدورها".