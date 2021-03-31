بالصور.. السعودية تعوّم سفينة "جلالة الملك حائل" الحربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعويم السفينة الحربية "جلال الملك حائل" في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو الإسبانية.

#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تُعّوم سفينة جلالة الملك "حائل" بمملكة #إسبانيا. https://t.co/DqJN61p8cx https://t.co/MYanF67QEM

ونشرت الدفاع السعودية صورا للسفينة الحربية على صفحتها الرسمية بتويتر، في حين ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن سفينة جلالة الملك "حائل" هي السفينة الثالثة ضمن مشروع السروات، والذي يضم عدد خمس سفن من نوع "كورفيت أفانتي 2200".

وتتميز سفن مشروع السروات وفقا لتقرير الوكالة السعودية "بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية، وهذه السفن تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم، وتُعد سفن مشروع السروات إضافة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية وذلك لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية".

ونقلت الوكالة على لسان قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي قوله إن "مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة، بالإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً".