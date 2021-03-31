دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي حول المساس بمياه مصر واعتبارها خطا أحمر رابطا إياها باستقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال زيارة لهيئة قناة السويس، الثلاثاء، حيث قال: "يمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة حيبقى في تحرك إضافي في المفاوضات بهذا الموضوع (سد النهضة) ونتمنى ان نحن نصل إلى لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد.."

وتابع السيسي قائلا: "احنا بنتكلمش كثير بس أنا بقول للناس كلها محدش رح يقدر يأخذ نقطة مي من مصر والي عايز يجرب يجرب، إحنا لا نهدد أحدا، إحنا عمرنا ما هددنا ودائما حوارنا رشيد جدا وصبور جدا لكن محدش رح يقدر يأخذ نقطة ماء من مصر وإلا سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد.."

وأضاف: "محدش يتصور أنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، لا، انا عمري متكلمتش كدة ومبهددش أحد بقول تاني ماء مصر لا مساس بيها والمساس فيها خط أحمر وحيبقى رد فعلنا في حال المساس فيها أمر سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل وشكرا.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات:

"مصر هبة النيل"،هكذا وصف هيرودت مصر،وهذا أمر صحيح،فبدون مياه النيل،تصبح مصر أرض جرداء لا زرع ولا ضرع،فحين تهدد مياه مصر،فأنت تهدد حياة مصر والمصريين.من هنا نفهم قول الرئيس السيسي بأن مياه مصر خط أحمر..رسالة قوية لأثيوبيا،التي استهترت كثيرا في أمر هو وريد مصر وحياتها لآلاف السنين. https://t.co/MAvyWvP9y1

حين قال الرئيس السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر تراجع أردوغان وراح ينشد ودّ مصر.. اليوم يؤكد الرئيس السيسي أن "المساس بمياه مصر خط أحمر " ويقول: "نحن لا نهدد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد" https://t.co/GYA1GDqyPn

السيسي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب.. https://t.co/h7unf9H1be