بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس فريق التحقيق المصري لهيئة قناة السويس، سيد شعيشع، لشبكة CNN، إن مسؤولي الهيئة صعدوا على متن السفينة إيفر جيفن، مع بدء التحقيق في الحادث الأربعاء.

وقال شعيشع: "نحن الآن على متن السفينة وقد بدأ التحقيق".

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، إن 81 سفينة عبرت القناة، الأربعاء، مع استمرار عمل قناة السويس على مدار 24 ساعة لتسهيل مرور السفينة المتراكمة.

وأضاف البيان أن سفن جديدة تصل أيضًا للعبور عبر القناة.

وفي وقت سابق، قال رئيس فريق التحقيق لقناة ONTV المصرية، إن مسؤولي القناة طلبوا من قادة سفينة "ايفر غيفن" تسليم الصندوق الأسود والبيانات من السفينة، لكنهم لم يتلقوا أي رد على رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إليهم يوم الاثنين.

وتزعم هيئة قناة السويس أن السفينة ربما تنتظر فريق تحقيق دولي.

وقال شعيشع لـ ONTV: "إذا لم تستجب شركة ايفر غيفن لطلباتنا، فسوف يتحول هذا إلى دعوى مدنية، وسيكون هناك أمر بمصادرة السفينة والبضائع الموجودة عليها".

وأضاف: "سيستغرق ذلك ما يقرب من عامين". ومع ذلك، إذا تعاونت شركة ايفر غيفن، فقد يستغرق ذلك "يومين إلى ثلاثة أيام".

وقال شيشاع "سنصعد على متن السفينة إيفر جيفن [يوم الأربعاء] ونأخذ البيانات المسجلة على السفينة قبل وقوع الحادث وأثناء الحادث وبعده".

وستحاول فرق قناة السويس مراجعة سجل حادث السفينة وكيفية عمل الرادار والاتصال اللاسلكي من القبطان والتحذيرات التي تم تسليمها للقبطان. كل هذه البيانات يجب أن تكون متاحة من خلال الصندوق الأسود، بحسب شعيشع.

وقال شعيشع: "بمجرد دخول السفينة المياه الضحلة، يجب أن يتلقى القبطان تحذيرًا (آليًا) من السفينة... سوف نتحقق مما إذا كان القبطان لم يتلق هذا التحذير".