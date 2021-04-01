دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتفقت السعودية والعراق، الأربعاء، على تأسيس صندوق يبلغ رأس ماله 3 مليارات دولار، لتعزيز الاستثمارات بالعراق، حسبما أفاد بيان مشترك للجانبين نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وصدر البيان المشترك بعد مباحثات رسمية عُقدت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، على هامش زيارة الأخيرة للملكة.

وحسب البيان، اتفق الجانبان على "تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهامًا من المملكة في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".

كما تم الاتفاق على تعاون السعودية والعراق في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +).

جانب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووقع البلدان اتفاقيات ثنائية، من بينها "تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتمويل الصادرات السعودية".

وشدد الجانبان على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحث جميع دول الجوار الالتزام بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي دعم مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في اليمن.