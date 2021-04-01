بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

طوكيو، اليابان (CNN)-- قالت شركة الشحن اليابانية (شوي كيسن كيه كيه)، المالكة لسفينة Ever Given، لشبكة CNN يوم الخميس، إنها "لم تتلق أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار من السفن العالقة"، قبل أن تساعد جهود الإنقاذ في تعويم الناقلة العملاقة التي أوقفت الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إجمالي الخسائر والأضرار التي لحقت بمؤسسة "إيفر جيفن" قد يصل إلى حوالي مليار دولار.

وأدلى ربيع بهذه التصريحات، في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الإخبارية المصرية، مساء الأربعاء.

ورداً على هذه التصريحات، قالت الشركة المالكة لسفينة Ever Given، لـCNN: "لا نعرف أساس مبلغ المليار دولار (في المطالبة بالتعويض). نعتقد أنه يتعين علينا التحدث بحسن نية بعد تلقي مطالبة بالتعويض".

وأضافت "شوي كيسن كيه كيه" أن الشركة لديها "تأمين على السفن" لكن "مبلغ التأمين يعتمد على العقد"، وقال إنه من السابق لأوانه التعليق لأنه لم يتم تقديم أي مطالبات حتى الآن.