نصرالله يعلق على مبادرة السعودية "وما يريده الأخوة في اليمن"

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، لافتا إلى مطالب من وصفهم بـ"الإخوة في اليمن".

جاء ذلك في كلمة لنصرالله بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله وقال فيها: "هناك حرب اعلامية جديدة على المظلومين في اليمن والقول إن السعودية تريد وقف الحرب وانصار الله يرفضون.. الاعلام المضلل يحاول أن يقول إن أنصار الله يرفضون وقف الحرب لانهم يربطون مسألة مستقبل اليمن بالملف النووي الايراني وهذا فيه ظلم وخداع كبي".

ونبّه نصرالله وفقا للمنار "أن المعروض على الاخوة في اليمن ليس وقف حرب بل وقف اطلاق النار واستمرار بقية اشكال الحرب على اليمن ويبقى الحصار وهذا خداع كبير لا ينطلي على السيد عبد الملك وانصار الله.. اقول للأميركيين والسعوديين لا تضيعوا وقتا، الاخوة في اليمن هم كبار في الايمان كبار في المقاومة والجهاد وكبار في السياسة والحكمة ولا يمكن خداعهم".

وأضاف: "الاخوة في اليمن يريدون وقفا عسكريا انسانيا للحرب ويقولون ان الخطوة الاولى وقف اطلاق النار والحصار وبعدها نجلس للمحادثات"، موجها نداء للسعودية، قال فيه: "لا تضيعوا وقتاً اذا كنتم جادين في وقف الحرب اذهبوا الى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح الباب امام اليمنيين ليتحاوروا في ما بينهم".