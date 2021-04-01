دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، اعتقالها شخصًا كان يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات لتنظيم داعش في الحرم المكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن "قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء (الماضي)".

وأضاف المتحدث أن الواقعة حدثت في الدور الأول من المسجد الحرام في مكة، وأنه "على الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة".

ولم توضح السلطات السعودية جنسية الشخص الذي ظهر خلال الفيديو.

وخلال الساعات الأخيرة، جرى تناقل مقاطع فيديو أظهرت شخصًا يرتدي جلبًابًا أبيض اللون، وهو يردد عبارات مؤيدة لداعش، فيما لحق به عدد من رجال الأمن السعودي ومصلين حاولوا الإمساك به، وقذفه أحدهم بكرسي صغير.

حنكة رجال ألأمن في #الحرم_المكي تتبعوه حتى تاكدوا من عدم وجود اسلحة او حزام ناسف الجميل رفض المواطن السعودي للارهابين والمتشددين أول من ألقى القبض عليه المواطنين 🇸🇦 اللي شال الكرسي 👍 مشاهدة ممتعة باذن الله🙏 https://t.co/QJz8t8objo